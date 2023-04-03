Вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК «Вагнера».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Вбивство російського «військкора» може бути попередженням Пригожину, який почав все частіше ставити під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні та почав зазіхати на пост Президента РФ.Схоже, що вбивство Татарського навмисно інсценували у приміщенні, яке належить Пригожину. Деякі російські політологи припускали, що й сам очільник ПВК «Вагнера» мав бути присутнім на заході, хоча підтвердження цього припущення немає.Біографія та поведінка «військкора» мають схожість з Пригожиним, оскільки обидва стали видними ультранаціоналістичними фігурами після того, як були ув’язнені і отримали помилування. Раніше ми писали, Подоляк прокоментував вбивство Владлена Татарського у Петербурзі.Нагадаємо, в результаті вибуху в одному з кафе Петербурга загинув російський пропагандист Владлен Татарський.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]