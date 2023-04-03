Перебування дитини в укритті в той час, коли лунає повітряна тривога є для неї стресом. Спеціалісти дали поради, які допоможуть знизити рівень тривоги у малечі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.Отже, поради є наступними: Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій; Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися; Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можна залучити інших дітлахів, які перебувають поруч; Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції, а після того, заспокойте малюка — розповідайте про силу нашої армії та перемогу України, зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України; У жодному разі не підвищуйте голос!Раніше РБК-Україна розповідало, як убезпечити себе у квартирі під час тривоги чи обстрілу. Свої поради надали архітектори.Крім того, раніше ми розповідали, які речі можна залишити у підвалах, бомбосховищах та укриттях, для більш комфортного перебування та підтримки інших.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].