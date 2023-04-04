Гороскоп на літо 2023 розповість про чотири знаки Зодіаку, для яких три теплі місяці стануть поворотними у житті — фінансовому, кар’єрному, любовному.Кому і в чому найбільше пощастить, пише Terra.ОвенОвни на початку літа чудово відпочинуть, наберуться сил і кинуться підкорювати нові висоти. Деякі можуть навіть зважитися на зміну сфери діяльності, і удача буде на їхньому боці.Уродженці знаку знайдуть ту справу, яка їм дійсно подобається і приноситиме солідні суми.РакВи нарешті зможете розслабитися та вирушити у відпустку, про яку давно мріяли. Чорна смуга у вашому житті закінчиться і з’явиться шанс знайти другу половинку і навіть укласти шлюб.Ті, хто вже у парі, завдяки покращенню фінансового стану зможуть придбати власне житло та облаштовуватимуть сімейне гніздечко. Не виключене також поповнення у сім’ї.ДіваДіви цього літа будуть сповнені сил і зможуть показати себе з найкращого боку на роботі. Можливо, представники знаку зроблять кар’єрний ривок і обіймуть керівну посаду.І хоча роботи у Дів додасться, результат їх порадує, оскільки доходи зростуть у рази.СтрілецьСтрільці багато часу проводитимуть у дорозі — це стосується не тільки ділових поїздок, а й подорожей, які ви так любите. Уродженці знаку переживуть багато щасливих моментів.Влітку самотні Стрільці можуть зустріти людину, яка закрутить їм голову. І ці стосунки матимуть хорошу перспективу.Також дізнайтеся, які знаки Зодіаку купатимуться в грошах вже цього тижня.Крім того читайте, яким знакам Зодіаку не пощастить у квітні.