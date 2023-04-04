McDonald’s закриває всі свої офіси в США на кілька днів, оскільки компанія готується повідомити співробітників про масові звільнення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.Корпоративний персонал компанії в США та деякі співробітники за кордоном повинні працювати з дому, поки компанія повідомляє людей про їхній статус роботи. Повідомляється, що цього тижня McDonald’s проінформує своїх співробітників про кадрові рішення, що є частиною масштабної реструктуризації компанії.У McDonald’s працює понад 150 тисяч співробітників на офісних посадах, близько 70% із них перебувають за межами США.За підсумками 2022 року, глобальний продаж компанії зріс майже на 11%, а продаж у США зріс майже на 6%. Загальна маржа ресторанів мережі зросла на 5%.»Ми працюємо на високому рівні, але ми можемо працювати ще краще», — сказав генеральний директор Кріс Кемпчинскі у листі співробітникам від 6 січня.За його словами, у міру того, як компанія змінює свою стратегію, оцінюватимуться ролі та рівні укомплектування персоналом у різних частинах організації, попереду на компанію чекають важкі кадрові обговорення та рішення.Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s припиняє роботу в Казахстані.Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляла, чому насправді McDonald’s може вийти з Казахстану.Також нещодавно компанія McDonald’s остаточно залишила ринок Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать роботу під російською маркою «Смачно и точка». Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко подякував Богові за вихід McDonald’s з його країни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]