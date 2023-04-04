На автобусних і човникових екскурсіях по Копенгагену запустили україномовний аудіогід.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram першої леді Олени Зеленської.У Данії запустили вже другий аудіогід українською мовою на автобусних і човникових екскурсіях, а загалом це буде вже 59 український аудіогід у музеях і визначних пам’ятках світу.»Знайти спільну мову — зазвичай кажемо ми, коли шукаємо діалогу. В діалозі зі світом Україна її вже знайшла. Це мова культури, історії. Мова розвитку і майбутнього», — зазначила Олена Зеленська.Екскурсію українською мовою можна прослухати в Музеї національної історії в замку Фредеріксборг.Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія надала прихисток для 35 тисяч українців. Раніше ми писали, росіяни в очікуванні контрнаступу України посилено будують оборонні споруди в Криму.Нагадаємо, компанію Tesla зобов’язали виплатити близько 3,2 мільйона доларів колишньому співробітнику через расові переслідування.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]