Російські військові сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК «Південь» Владислава Назарова.На ранок пожежу силами співробітників ДСНС ліквідовано. Попередньо внаслідок удару дронами-камікадзе обійшлося без людських втрат.Загалом окупанти запустили в бік України 17 «шахедів». За словами Назарова, 13 було збито в небі Одеської області та один – у повітряному просторі Миколаївської. Раніше ми писали, що сьогодні вночі, 4 квітня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів».Також раніше повідомлялося, що війська РФ сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.Нагадаємо, що в Одесі сьогодні вночі, 4 квітня, пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу в місті було оголошено після події.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]