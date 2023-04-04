Президент США Джо Байден відреагував на рішення країн-членів ОПЕК+ додатково скоротити видобуток нафти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Раніше країни-члени ОПЕК+ для підтримки стабільності на ринку оголосили про добровільне скорочення видобутку нафти приблизно на 1,15 млн барелів на день. Джо Байден закликав не перебільшувати вплив цього рішення .

«Це не буде так погано, як ви думаєте», — сказав Байден.Раніше ми повідомляли, через несподіване рішення ОПЕК+ ціни на нафту у світі зросли більш ніж на 5%.Нагадаємо, країни-члени ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]