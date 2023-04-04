Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили 61 обстріл Херсонської області, випустивши 224 снаряди.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Окупанти за минулу добу 4 рази обстріляли Херсон. 10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу. Є жертви серед цивільного населення — 1 людина загинула.З деокупованої території області евакуйовано 113 особи.Раніше ми писали, росіяни вночі, 4 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе, під удар потрапило підприємство. Виникла пожежа.Нагадаємо, окупаційні війська РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.