Сьогодні, 4 квітня, в Україні місцями очікуються дощ, сніг. В Карпатах мороз буде триматись навіть вдень, вітер буде поривчастим.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Опади та температура повітряХмарно. Крім цього: у західних областях та у Житомирській області сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території без істотних опадів; вночі у Київській, вдень у південних, більшості центральних областей невеликий дощ; на півдні країни вночі та вранці місцями туман, вдень подекуди гроза; температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, в Криму 15-20°, у Київській, Черкаській та Одеській 6-11°.ВітерПереважно північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].