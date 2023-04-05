Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган визнав необхідність комплексної реформи Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН), що, за його словами, є «нагальною потребою».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.Ердоган зазначив, що сучасний світопорядок, за яким лише 5 країн мають великий вплив, є недієздатним. Він закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.Голова турецької держави також висловив свою надію на можливість встановлення «справедливого миру» в контексті війни Росії проти України. Ердоган вважає, що такий вихід з конфлікту дозволить «обом сторонам отримати почесний вихід із ситуації, і виведе регіон з виру, в який його втягнули».Нагадаємо, що колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росії та Китаю не місце в Радбезі ООН.А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав бойкотувати будь-які засідання під егідою РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.