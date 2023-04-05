Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про намір відвідати Швецію у квітні з метою обговорення вступу країни до НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.Ллойд Остін висловив свою вдячність Фінляндії, яка стала 31-им членом НАТО в день 74-ї річниці Альянсу. Міністр зазначив, що приєднання Фінляндії до НАТО є доказом привабливості демократичних цінностей Альянсу та підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку.Остін висловив своє нетерпіння щодо спільної роботи з Фінляндією як союзником, а також щодо якнайшвидшого вступу до НАТО Швеції. Міністр зазначив, що планує обговорити низку питань регіональної безпеки та плани щодо вступу Швеції до НАТО в рамках свого візиту до Швеції наприкінці цього місяця.Нагадаємо, що на думку генсека НАТО Йенса Столтенберга, вступ Фінляндії до НАТО став значним посиленням альянсу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.