Міністерство оборони США опублікувало фото військової допомоги, що входить у новий пакет, про який було оголошено 4 квітня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.»Ми зосереджені на підтримці українців, аби змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом», — зазначили у відомстві.В американському Міноборони детально описали все, що входить до нового пакету та показали вражаючі світлини.

Фото: У Пентагоні оприлюднили фото нової військової допомоги від США для України (defense.gov)Нагадаємо, 4 квітня Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.