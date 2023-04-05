Росіяни здійснюють «фільтраційні заходи» щодо мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Ворог упродовж року продовжує репресії проти місцевого населення. Зокрема відомо про низку випадків викрадення.»Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не говорять, де утримуються ув’язнені», — зазначили у ЦНС. Нагадаємо, в Енергодарі окупанти викрадають працівників ЗАЕС та змушують їх отримувати російські паспорти.До слова, жителі окупованої частини Запорізької області мають можливість виїхати на безпечну територію двома шляхами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.