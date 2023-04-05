Сьогодні, 5 квітня, в Україні очікуються температурні гойдалки — десь буде тепло, десь холодно.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Температура повітря в Україні«Контрасти, справді, значні, бо — від -4 градусів було вночі на заході, до +18 градусів вдень на сході», — розповіла вона.Крім того: вдень передбачається у південній частині та в східних областях +12…+16 градусів, в Луганській області до +18 градусів. у західних областях не вище +1…+5 градусів; у північних областях найхолоднішою буде Житомирська область, +3…+6 градусів, у Києві та у Чернігівській області — +10….+14, а у Сумській області до +15…+17 градусів; у центральних областях — у Вінницькій області +5, у Черкаській області та в Кропивницькому з районами +11…+13, у Полтавській області до +15, а в Дніпрі з районами — ймовірно до +17 градусів.Опади та вітер в УкраїніЗа словами синоптика, переважатиме в Україні волога погода, йтимуть періодичні дощі, які чергуватимуться із щільною хмарністю.»Там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві вранці передбачається дощова погода, а вдень опади припинятимуться.»Вдень буде сильний вітер північно-східного напрямку. Але як компенсація за негоду — завтра трохи потепліє. Протягом дня повітря в столиці прогріється до +9…+11 градусів», — додала вона.Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір’ї температура повітря опустилася до -12 градусів.Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця тижня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].