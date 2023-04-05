5 квітня православні віруючі вшановують пам’ять святого Никона. Йому моляться та служать молебні.У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Традиції цього дняНикон Печерський, пам’ять якого відзначається у цей день, жив у 11 столітті. З 1078 по 1088 роки він був ігуменом Києво-Печерського монастиря, заснував церкву та монастир Пресвятої Богородиці. Він прославився як учений-літописець.Також у цей день було заведено прибирати у будинку та у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах. Щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використали настій м’яти, яким мили столи, підлогу, лавки.Головні прикмети цього дня Теплий день, але вночі сталися заморозки – отже, у квітні буде хороша погода Якщо у цей день пити м’ятний чай, то вся родина буде здоровою протягом року. Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – отже, попереду очікується холодне літо Якщо річкова хвиля йде проти течії – чекай погіршення погоди та опадів Вночі 5 квітня видно ясне небо із зірками – вранці чекай на заморозки.Що сьогодні не можна робити Не можна ухилятися від роботи. Не можна смітити та допускати безладдя. Самому садити вербу у дворі власного будинку – на смерть. Цього дня не можна розпочинати серйозних справ, оскільки успіху не буде. Сьогодні не бажано шити, в’язати та прясти.5 квітня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Привітайте їх із днем ангела. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Крім того, синоптики приголомшили новим прогнозом на Великдень.