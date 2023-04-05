У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни продовжують нехтувати нормами міжнародного права.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Так, загарбники намагаються чинити психологічний тиск на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок стосовно його евакуації до РФ.»Лякають людей майбутнім наступом ЗСУ», — вказали у Генштабі.Окрім цього, у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту: майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх жителів; людям заборонено залишати свої помешкання; посилено перевірку документів і мобільних телефонів.Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях Запорізької області без пояснень причини викрадають людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.