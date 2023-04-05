В Єрусалимі ізраїльська поліція зіткнулася з палестинськими вірянами у мечеті Аль-Акса. Повідомляють про більш ніж 100 поранених і 400 затриманих.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.За інформацією видання, відео в соцмережаї нібито показують, як поліція Ізраїля вривається в мечеть Аль-Акса і б’є дубинками палестинських прихожан, які молились там з нагоди Рамадану. Палестинські ЗМІ стверджують, що правоохоронці застосовували світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ.Водночас, поліція Ізраїлю заявляє, що застосувала силу для евакуації вірян, які забарикадувались в святині і відмовлялись її покинути. У відповідь на поліцейські заклики вони нібито застосовували камені, палиці та феєрверки.Зазначається, що святиня є спірною територією, яка однаково шанується як мусульманами, так і іудеями, а конфлікт виник через співпадіння Рамадана і Песаха.Крім цього стало відомо, що в цю ніч із сектору Газа по Ізраїлю було випущено дев’ять ракет, жодна з яких не досягла цілі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].