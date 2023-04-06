Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень, яка відбулася нещодавно і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Китаю.У заяві Міністерства закордонних справ КНР вказано, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним. «Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода», — йдеться в заяві.Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є «потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів». Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу «одного Китаю».Нагадаємо, що за декілька днів до зустрічі Цай Інвень з Кевіном Маккарті дев’ять китайських літаків вийшли на «бойове патрулювання» і перетнули серединну лінію Тайванської протоки.А безпосередньо перед їхньою зустріччю Китай закликав США «не повторювати помилки минулого».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.