Сьогодні, 6 квітня, в Україні в західних регіонах очікуються сніг та хуртовина, в інших — дощ. На півдні також очікується неприродно холодна погода.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Опади«У західних областях циклон Norbert зумовить вчергове складну погоду — сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу, а якщо сніг та рвучкий вітер — то й хуртовина», — розповіла вона.Крім того: на півночі, сході та в південній частині України місцями очікується дощ; у центральних областях завтра ймовірність опадів найменша, лише у Вінницькій області пройде дощ, місцями з мокрим снігом.ВітерВітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.Температура повітряЗа даними Діденко, найвищою й далі буде в східній частині України, +12…+16 градусів. на півдні не вище +8..+11 градусів; у північних областях, у більшості центральних очікується +10…+13 градусів; у Вінницькій області — вдень +6…+9 градусів; холодним осередком залишаються західні області, там +1…+6 градусів.Погода в КиєвіВ столиці передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько +10 градусів.Як повідомлялось, середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,3 градуса.