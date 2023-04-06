В Одеській області знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухові предмети знищать сапери ДСНС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.Посадовець вказав, що артилерійські снаряди калібру 76 мм виявили у Великодальницькій та Усатівській територіальних громадах.»Знищення боєприпасів у безпечному місці проведуть фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій», — зазначив Братчук.Нагадаємо, 3 квітня попереджали про знищення мінометної міни часів Другої світової війни, яку виявили у селі Розселенець в Одеській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.