Росіяни використовують лікарню тимчасово окупованої Малої Білозерки у Запорізькій області в якості військового шпиталю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.За даними Генштабу, цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.Нагадаємо, що в Бахмуті продовжуються важкі бої, росіяни поволі просуваються вперед. Нещодавно підрозділи ВДВ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.