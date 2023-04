Готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.Про це заявив засновник компаії «SpaceX» Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.Компанія SpaceX чекає на схвалення відповідних органів Сполучених Штатів Америки. Повідомляється, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня.»Starship готується до запуску», — написав Ілон Маск.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023 Запустити її планують із стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі. Раніше ми повідомляли, SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship.Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX запустить понад 20 супутників Starlink V2 Mini нового покоління.