Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреїсус закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ми не можемо точно визначити походження COVID-19″, — заявив Гебреїсус у відповідь на питання про походження вірусу.За його словами, всі наявні гіпотези на столі. Це позиція ВООЗ, і саме тому організація просить Китай співпрацювати у цьому питанні.»Якщо вони це зроблять, ми дізнаємося, що сталося, і як це почалося», — додав він.Вірус був уперше виявлений у китайському місті Ухань у грудні 2019 року. За словами міжнародних дослідників, дані про перші дні пандемії COVID дають інформацію про її походження, зокрема, припускають роль єнотовидних собак у поширенні коронавірусу серед людей.Доктор ВООЗ Марія Ван Керхове, технічний керівник COVID-19, сказала, що остання китайська інформація дає деякі «підказки» про походження, але не дає відповідей. Вона сказала, що ВООЗ зараз працює з вченими, щоб дізнатися більше про найраніші випадки захворювання у 2019 році, наприклад, про місцезнаходження інфікованих.ВООЗ також запросила у Сполучених Штатів вихідні дані, що лежать в основі нещодавнього дослідження Міністерства енергетики США, в якому передбачається, що витік із лабораторії в Китаї, ймовірно, викликав пандемію COVID-19.Раніше повідомлялося, що Байден 20 березня підписав закон про розсекречення інформації, пов’язаної із виникненням COVID-19.Перед цим у США також заявили, що вважають витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]