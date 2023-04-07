Канада відправить військовий літак до Японії для допомоги у контролі санкцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У міністерстві оборони Канади заявили, що направлять до кордонів КНДР військово-транспортний літак CP-140 Aurora Королівських ВПС. Протягом приблизно шести тижнів CP-140 Aurora відстежуватиме ймовірні дії щодо ухилення від морських санкцій, зокрема, перекидання палива та інших товарів з корабля на корабель, заборонених Радбезом ООН.Північна Корея перебуває під санкціями ООН із 2006 року через її ядерну програму. Протягом останніх кількох років Рада Безпеки розділилася у думках щодо того, як поводитися з КНДР.Росія та Китай, які мають право вето разом із США, Британією та Францією, заявили, що нові санкції не допоможуть, і хочуть, щоб такі заходи були пом’якшені. Раніше повідомлялося, що Канада планує закупити до 16 сучасних військових розвідників. Для цього країна офіційно запросила інформацію та пропозицію уряду США.Також ми писали, що Канада терміново закупить сучасні комплекси ППО та протитанкове озброєння та передасть його своїм військовим, дислокованим у Латвії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]