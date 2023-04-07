Погода в Україні сьогодні, 7 квітня, знову буде з дощами та мокрим снігом. Проте у більшості областей очікується плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозується мокрий сніг. На Лівобережжі, а також на заході — дощі. При цьому у центральній частині України без опадів.Синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень у середньому від +6 до +11, у північно-східних та східних областях +12 +17 градусів. Вночі температура опуститься до +1 +6. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, але з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вдень +9 +11 градусів, а вночі +3 +5 градусів.Нагадаємо, вчора західні області України засипало снігом. Через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях майже 5 тисяч споживачів залишилися без світла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]