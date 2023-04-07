Російські війська вчора, 6 квітня, обстріляли Херсон із важкої артилерії та авіації 7 разів. Є влучання у житлові квартали міста, об’єкти критичної інфраструктури та територію парку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Повідомляється, що внаслідок обстрілу окупантів семеро людей отримали поранення. Усього ж по території Херсонської області минулої доби противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів.Раніше ми писали, що 6 квітня російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого постраждали семеро людей.Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли село Зміївка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 особи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]