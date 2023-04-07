Інженери ДП «Антонов» почали використовувати двигуни зі знищеного літака Ан-225 «Мрія» на своїх літаках Ан-124 «Руслан».Про це заявив заступник гендиректора ДП «Антонов» Максим Саноцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.“Загалом на Ан-225 шість двигунів. Три з них ми демонтували та відремонтували. Два з них уже працюють літаками Ан-124”, – заявив Саноцький.За його словами, у розпорядженні авіакомпанії «Антонова» п’ять «Русланів», що працюють. В даний час вони базуються в аеропорту німецького міста Лейпціг.Він також зазначив, що двигуни з «Мрії» змогли поставити на «Руслани», оскільки обидва літаки використовують силові установки одного типу Д-18Т. Перед російським вторгненням з Ан-225 «Мрія» зняли один із двигунів, щоб поставити на Ан-124, що вирушав у комерційний рейс.Механізм роботи ДП «Антонов» передбачав ротацію двигунів між літаками. Їх знімали з авіалайнерів, що не використовуються, і ставили на повітряні судна, які мали замовлення на перевезення вантажів.Нагадаємо, що колишньому генеральному директору ДП «Антонов» повідомили про підозру у службовій недбалості. Через його дію транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно не транспортували з аеродрому в Гостомелі.Рік тому «Укроборонпром» усунув Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора ДП «Антонов». Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.