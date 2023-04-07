Гороскоп розповість, яким знакам Зодіаку принесе щастя сонячне затемнення, яке станеться 20 квітня 2023 року.Про це пише Meta.ОвенОвни можуть зробити вигідну інвестицію у власне житло. Ті, хто давно мріяв про зміну місця проживання, нарешті отримають квартиру або будинок мрії.А от з довгими поїздками краще почекати до кінця затемнення, тому плануйте їх після 24 числа.ТелецьПісля сонячного затемнення Тельці можуть отримати легкі гроші. Це може бути премія чи виграш в лотерею.Астрологи наполегливо радять використати ці кошти з розумом, адже такі випадки везіння трапляються не надто часто.БлизнюкиБлизнюки нарешті зможуть попрощатися з набридливими проблемами, які так довго їх непокоїли.Це можуть бути будь-які життєві питання, починаючи зі здоров’я і закінчуючи фінансами або стосунками.ТерезиПісля сонячного затемнення на Терезів чекатимуть несподівані новини. Найімовірніше, це стосуватиметься сімейних питань — шлюбу або народження дитини.Також астрологи не виключають підвищення на роботі.Що відомо про квітневе затемненняСонячне затемнення 20 квітня 2023 року — це гібридне сонячне затемнення, яке найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану.Максимальна тривалість повної фази складатиме 1 хв. 16 сек.Гібридним називають затемнення, коли в одній частині планети спостерігачі побачать повне затемнення, а в іншій — кільце світла довкола диску.Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку називають найкращими дружинами.Також дізнайтеся, яким знакам Зодіаку не пощастить у квітні.