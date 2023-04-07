На півдні Японії військовий вертоліт із 4 членами екіпажу та 6 пасажирами на борту впав у море, триває операція з пошуку та порятунку екіпажу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Військово-транспортний вертоліт Black Hawk, зник з радарів після того, як залишив базу Сухопутних сил самооборони неподалік Міякозими, частини ланцюга островів Окінава на південному заході країни.Кораблі ВМС Китаю, що прямують до Тихого океану зі Східно-Китайського моря, часто проходять поблизу Міякозими, де з 2019 року розміщено мобільні протикорабельні ракетні установки GSDF.Берегова охорона Японії, військові кораблі і літаки, що виявили уламки літака у воді, займалися пошуком чотирьох членів екіпажу вертольота і шести пасажирів, що зникли безвісти.Раніше ми писали, що ВМС Південної Кореї, США та Японії проведуть дводенні протичовнові навчання в рамках підготовки до віддзеркалення загроз ядерного та ракетного потенціалу КНДР.Також повідомлялося, що США та Південна Корея проведуть у червні свої найбільші в історії спільні навчання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.