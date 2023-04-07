Не можна виключати покупку артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною.Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну одна із запропонованих Естонією ініціатив була в тому, щоб пожвавити оборонну промисловість Європейського Союзу.Однак, як зазначає міністр оборони Естонії, для швидкості не можна також унеможливлювати покупку боєприпасів для України поза європейською економічною зоною.»Європейській комісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їх підприємств. Початковою метою було підтримати та посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть виготовити снаряди, то оскільки Україні потрібний мільйон снарядів, нам не слід виключати також закупівлю за межами Європи», — сказав Певкур.Раніше ми писали, Естонія заблокувала 53 сайти, які в обхід санкцій показували російські телеканали.Нагадаємо, в МЗС Естонії заявили, що Північноатлантичному альянсу необхідно суттєво збільшити свої витрати на оборону, щоб запобігти загрозі з боку Росії. Щорічні витрати мають становити до 2,5% ВВП.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.