Українські військові за добу знищили три російські безпілотники, а також три кориговані авіаційні бомби.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Наші захисники знищили 3 БПЛА різних типів (Орлан-10, Supercam і Ланцет-3), а також три кориговані авіаційні бомби», — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії, в той же час, вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади паливно-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.Раніше ми повідомляли, що росіяни вигадали нову тактику використання дронів — вони прив’язують до безпілотників гранати і намагаються бити по скупчення людей.Як повідомлялося, нещодавно Росія почала використовувати плануючі бомби, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 та Су-34. І ця тактика ворога – нова загроза для українських сил ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.