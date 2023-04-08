Вторгнення РФ в Україну спричинило серйозне збільшення замовлення різних видів озброєнь. Зокрема й у оборонно-промислового комплексу Швеції.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.Представники шведської оборонної промисловості кажуть, що відчувають вплив війни в Україні у ​​зростанні замовлень. І промисловість, і політики мають докласти зусиль, щоб підтримати Україну та підвищити обороноздатність Європи.»За десятиліття ми звикли до логіки мирного часу, коли час не рахувався. Ми дивилися на ціну продукту і сам продукт. Зараз час має значення, все залежить від часу. А ми насправді не готові до цього ні в промисловості, ні в урядах», — сказав генеральний секретар асоціації оборонної промисловості Швеції Роберт Ліммергард,Нещодавно Євросоюз оголосив про спільну закупівлю артилерійських боєприпасів. Згодом у ньому також можуть взяти участь кілька шведських компаній. В оборонній промисловості Швеції спільні закупівлі вважають хорошою ініціативою, але в майбутньому угоди між країнами можуть виявитися більш корисними.»Ані Європейська комісія, ані Європейське оборонне агентство не звикли закуповувати таку продукцію, але країни-члени звикли закуповувати таку продукцію. Угоди між декількома державами-членами могли б бути найкращим шляхом. Але ця ініціатива та фінансова підтримка з боку Європейської комісії були доречними та хорошими. щоб спонукати країни-члени до дій», — сказав Ліммергард. Раніше ми писали, Швеція збільшить оборонні витрати, оскільки не виключає воєнного нападу на країну.Нагадаємо, у червні продовжаться переговори Туречиини із Швецією щодо її вступу до НАТО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].