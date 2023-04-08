Погода в Україні 8 квітня буде вологою, у більшості областей очікується дощ. Проте повітря вдень прогріється до +15 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно. У більшості регіонів зранку та протягом дня можливий дрібний дощ, у південних та центральних областях подекуди грози. У Карпатах прогнозується мокрий сніг.Вранці та у темний період доби на заході та в Одеській області місцями туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.Температура повітря вдень буде у межах від +10 до +15 градусів, а вночі від +3 до +8. На заході вдень +6 +11 градусів, вночі близько нуля. У Карпатах вночі до -6 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом дня +11 +13 градусів, а вночі +4 +6 градусів.Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні, 8 та 9 квітня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]