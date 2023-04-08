Міністерство фінансів США відправить фахівців з питань санкцій і фінансування тероризму у Європу, де вони переконуватимуть компанії вийти з ринку РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.Посадові особи Мінфіну США Ліз Розенберг і Браян Нельсон планують відвідати ряд Європейських країн, аби переконати компанії, які все ще ведуть бізнес із Росією припинити фінансові зв’язки з РФ через продовження нею війни проти України.Спеціалісти зустрінуться з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини. Вони планують поділитися даними про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій і попередити про можливі покарання за недотримання встановлених міжнародних обмежень.Раніше ми писали, Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій Сполучених Штатів проти Росії, запроваджених через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.Нагадаємо, у Вашингтоні відбудеться форум партнерства США — Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.