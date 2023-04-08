Країни НАТО з 12 по 23 червня організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією.Про це заявив генерал-лейтенант ВПС США Майкл Ло, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу нацгвардії США.Навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на оперативній та тактичній польовій підготовці та пройдуть у Чехії, Естонії, Німеччині та Латвії.»Air Defender 2023 перевірять нашу здатність швидко розгортати і швидко використовувати авіацію сил НАТО. НАТО — це суто оборонний альянс. Але якщо хтось нападає на одну країну, він нападе на всіх нас», — заявив Ло.Крім Німеччини та США, у розгортанні збройних сил Альянсу візьмуть участь 22 країни-союзники. Повідомляється, що в навчаннях буде задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.Раніше повідомлялося, що НАТО в період з 18 по 21 квітня проведе у Таллінні навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023.Також з 16 по 30 червня на території Сербії відбудуться військові навчання «Платиновий вовк-2023», організовані спільно зі США та ще десятьма державами-членами НАТО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]