Міністерство закордонних справ Франції звинувачує Росію в дезінформації про позицію французів стосовно війни в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.Заступник речника МЗС Франції Франсуа Дельмас заявив, що Росія займається поширенням дезінформації про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах.Напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що президент Макрон, як лідер країни-члена НАТО знає, скільки зробив альянс для дестабілізації ситуації в Україні.Дельмас зазначив, що Росія є агресором проти України у війні, а Київ захищає «свій суверенітет і свою територіальну цілісність».Він додав, що під час останньої телефонної розмови з Зеленським Макрон підтвердив підтримку Францією України покласти край російській агресії. Раніше ми писали, під час зустрічі у Пекіні Макрона та Сі Цзіньпіня, китайський лідер запропонував президенту Франції допомогти вирішити «українську кризу».Нагадаємо, Макрон не зміг змінити позицію Сі Цзіньпіна щодо війни РФ проти України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]