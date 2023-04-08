У Херсоні сьогодні вранці, 8 квітня, було чути вибухи, повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Суспільне».Про причини та наслідки вибухів поки що жодної офіційної інформації не повідомлялося. У разі повторних вибухів рекомендується по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватися правила «двох стін».Нагадаємо, що російська армія вранці 7 квітня обстріляла село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей та їх мама.Також ми писали, що вчора вночі у Херсоні пролунали потужні вибухи, проте повітряну тривогу у регіоні не оголошували.Усього ж минулої доби російські окупанти 46 разів обстріляли Херсон та область. Через ворожі удари артилерією та авіацією 7 людей отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]