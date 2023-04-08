Українські військові за добу ліквідували 7 БПЛА росіян, серед них три — типу «Орлан», три «Ланцети» та один «Мерлін».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також ЗСУ у Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25.У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили боєприпаси ворога.Нагадаємо, раніше українські військові показали, як збили російський штурмовик Су-25 із «Перуна».Також раніше ми писали, що 6 березня в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії із бригади «Спартан» збили російський штурмовик СУ-25. Військовим вдалося знищити літак на відстані до 4 кілометрів із ПЗРК «Перун».Крім того, 6 квітня українські бійці знищили три російські дрони і три кориговані авіаційні бомби.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.