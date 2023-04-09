Погода в Україні сьогодні, 9 квітня буде дощовою. Місцями очікується ожеледиця і туман.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. При цьому вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозою.У більшості західних, вдень і південних областей без істотних опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.В Укргідрометцентрі також прогнозують місцями ожеледицю на дорогах у Карпатському регіоні.Температура повітря вночі в середньому становитиме +3 +8 градусів, вдень +10 +15 тепла. У західних регіонах стовпчики термометрів вночі можуть опуститися й до -1. Погода в КиєвіСьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди по області з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.Температура повітря вночі складатиме +6 +8 градусів, а вдень підніметься до +12 +14.Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Києві та області.

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