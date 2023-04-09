На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни посилюють контррозвідувальний та «поліцейський» режим.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Зокрема у Горностаївському районі загарбники проводять рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у населення на наявність фото- та відеоматеріалів і «забороненого» контенту.»Під час таких перевірок росіяни фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі», — зазначили у Генштабі.Нагадаємо, окупанти вигадали нову схему, щоб змусити жителів Херсонської області отримати паспорт РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.