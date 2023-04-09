Ізраїль відповів на ракетний обстріл з території Сирії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.»У відповідь на ракети артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території», — зазначили військовослужбовці.За даними ізраїльської армії, один із снарядів упав на півдні Голанських висот. Ці ракети не довелося перехоплювати. Жодних пошкоджень унаслідок атаки немає.До слова, незадовго до цього ЦАХАЛ поінформував про те, що сирени оповіщення «звучать на півночі Ізраїлю». Нагадаємо, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.