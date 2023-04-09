Російський ракетний терор проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився і Москва, схоже, відмовилася від цих зусиль.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Аналітики зазначають, що у РФ в жовтні 2022 року поставили ціль знищити український енергосектор до зими.»Однак серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал», — мовиться у звіті.Фахівці навели дані міністерства оборони Великої Британії, в яких вказується, що частота масованих обстрілів зменшилася з березня 2023 року.До слова, міністр енергетики Герман Галущенко 8 квітня заявив, що Україна вперше з 11 жовтня 2022 року відновлює експорт енергоресурсів.Нагадаємо, українська енергосистема з жовтня минулого року пережила 15 ракетних атак. Остання сталася 9 березня.Скільки в Росії залишається ракет і як їй вдається поповнювати запаси — читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.