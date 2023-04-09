В США заявили, що «уважно спостерігають» за навчаннями Китаю біля Тайваню.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Представник Американського інституту на Тайвані, що фактично виконує обов’язки посольства, заявив, що США «мають достатньо ресурсів і можливостей у регіоні для забезпечення миру та стабільності».»Як ми вже говорили, у Пекіна немає причин перетворювати цей транзит, який відповідав давній практиці та політиці США, на щось, чим він не є, або використовувати його як привід для надмірної реакції», — додав представник.Канали зв’язку США з Китаєм залишаються відкритими, і Сполучені Штати постійно закликають до стриманості та незмінності статус-кво, заявив він. Нагадаємо, що Збройні сили Китаю розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували оточення острова.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.