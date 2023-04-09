Національна поліція завершила досудове розслідування стосовно директора загальноосвітньої школи з Маріуполя, яка в тимчасово окупованому Бердянську працювала на загарбників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.Так, слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками.Жінка стала директоркою ЗОШ №11, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ.»Обвинувальний акт спрямований до суду за ч. 2 ст. 111 (вчинення державної зради в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна», — йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що днями СБУ викрила дев’ять колаборанстів в чотирьох регіонах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.