Російська армія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після втупу Фінляндії до НАТО.Про це заявив командувач військ ППО-ПРО Росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, передає РБК-Україна з посиланням на російське РИА Новости.»Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У цих умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз», — заявив Дьомін.Нагадаємо, що 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це «чітким сигналом» про необхідність членства в альянсі і України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.