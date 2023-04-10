Російські окупанти в понеділок, 10 квітня, вивели у Чорне море кораблі з крилатими ракетами «Калібр».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.»Наявність ворожих ракетоносіїв на бойовому чергуванні свідчить про високу імовірність атак», — попередив посадовець.Водночас Братчук закликав гррмадян дотримуватись відповідних правил поведінки під час повітряної тривоги.Варто зазначити, що до укриття потрібно пройти негайно, як тільки починають вити сирени. У сховищах слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.