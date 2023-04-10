Росіяни щодня втрачають в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.За його словами, в районі цих двох міст ведуться постійні позиційні бої, в яких росіяни мають перемінний успіх. Але ЗСУ повертають назад всі завойовані РФ позиції.»Противник несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії», — зазначив він.Дмитрашківський також додав, що за словами російських полонених, їх відправляють у бій «не досить тверезі командири», просто підіймають серед ночі і без жодної підготовки під дулами автоматів відправляють на штурм.Нагадаємо, за інформацією Сил оборони російська армія намагається заблокувати Авдіївку і просунутися на Донецькому напрямку.При цьому аналітики ISW зазначають, що наступ російських військ на Авдіївку припинився.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.