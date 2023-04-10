Погода в Україні 10 квітня знову буде з дощами, а в Карпатах очікується сніг. Крім того, українців попереджають про туман.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. Майже у всіх областях, крім південних, можливі дрібні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються помірні опади, а в горах — мокрий сніг.У південних і центральних регіонах вранці та в темний період доби місцями туман. Вітер східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть +10 +15 градусів, а на півдні та сході до +18. Вночі температура опуститься до +3 +8 градусів, в Карпатах буде близько нуля. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність. Місцями можливий невеликий дощ. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.Температура повітря у Києві буде від +12 до +14 градусів, а вночі похолодає до +6 +8.Нагадаємо, вчора синоптики попереджали про грозу у Києві та області, тому оголосили жовтий рівень небезпеки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]