На тимчасово окупованих територіях у росіян спостерігаються проблеми з фахівцями середньої ланки. Місцеве населення відмовляється допомагати ворогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Після невдалих спроб залучити цивільних до співпраці, загарбники були змушені вдатися до значно важчого та ресурсно дорожчого процесу «відряджень» на ТОТ робітників з РФ.

«Гауляйтери вже відчувають наростання напруги і для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів», — вказали у ЦНС.Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти почали міняти гауляйтерів на нових — тих, які здатні виконувати ще «бруднішу» роботу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.