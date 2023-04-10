З Куп’янської громади Харківської області евакуювали 18 дітей. Ще 560 малюків та підлітків поки залишаються в регіоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.За словами начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, евакуаційні заходи відбуваються під патронатом віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук та начальника ХОВА Олега Синєгубова»Наразі у громаді лишаються 560 малюків та підлітків. Евакуаційна робота триває», — розповів Беседін.18 дітей, евакуйованих напередодні, відправили в Рівненську область, де дітей та дорослих, що їх супроводжують, розмістять в санаторному закладі.»Для них передбачене повноцінне харчування, реабілітаційні заходи, психологічна підтримка, медичне обстеження, а також повний спектр соціальних послуг, які надає держава», — сказав Беседін.Нагадаємо, що 8 квітня загарбники обстріляли населені пункти Куп’янського району. Внаслідок атаки загинуло дві людини.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.